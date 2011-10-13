〔美国债市〕机构债利差表现不一,FHLB新债主导市场活动

IFR纽约10月13日电---美国机构债较可比公债利差周四表现不一,表现优于互换,但落後于公债的升势,大部份市场活动集中在联邦住房贷款银行(FHLB)的新债,这提振了总体成交量.根据TRACE,成交放量,达60.82亿美元,共3,627手.

七年期债券落後最多,收盘时走宽2个基点.较长期机构债尾盘走宽2个基点.两年至五年期机构债持平至走宽一个基点.

FHLB宣布发售30亿美元两年期新债,定价为利差23个基点,收益率为0.499%,将在2013年11月17日到期.

该批债券被抢购一空.央行和美国本土货币市场帐户是主要买家,据称今次交易获超额认购.这批债券在二级市场利差收窄并不令人意外.收盘时,FHLB新债利差收窄,卖价报22.5个基点至21.5个基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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