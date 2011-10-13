〔纽约汇市〕欧元兑美元从近一个月高位回落

* 欧洲央行警告债务减计可能损及欧元

* 欧洲央行预计经济成长风险,中国贸易数据疲弱

* 斯洛伐克议会通过扩大EFSF计划,投资人关注G20峰会

路透纽约10月13日电---欧元兑美元周四下滑,昨日触及约一个月高位,因投资人焦点再度回到对欧洲银行的忧虑以及欧元区经济成长前景不断恶化.

中国贸易数据令人失望也进一步压制风险意愿,令欧元承压.欧元近期走势同投资人对股市和其他风险资产的需求息息相关.

欧洲央行货币政策制定者周四警告,欧元区可能重陷衰退.欧洲央行还警告迫使民间债权人接受欧元区主权债损失可能殃及欧元和银行.

周四欧元升势暂停显示投资人对进一步推高欧元有顾虑,鉴于政策制定者在寻找欧元区债务危机长期解决办法上面临重重阻力.

"过去一周,包括欧元/美元等对风险敏感资产出现大规模轧空.但基本面状况仍明显不利."野村驻纽约G10汇市策略部门主管Jens Nordvig表示.

"我们仍非常怀疑欧洲的政策制定者是否能在未来几周出台令人信服的政策."

欧元兑美元EUR=EBS尾盘小跌至1.3786美元,从周三在电子交易平台触及的高位1.3834美元回落,这是9月中来最高水准.

斯洛伐克议会通过了支持欧元区救助基金扩大的计划後,欧元缩减跌幅,欧元区17国最终全部通过了该计划.

尽管今日下滑,欧元兑美元本周迄今仍升2.9%,如果至周五守住涨幅,则将是1月中来最佳周度表现.

分析师警告,即使欧元区救助基金EFSF增强,欧洲的银行仍将易受希腊违约和主权评等遭进一步下调等拖累.

欧盟官员周四表示,在目前进行的快速体检後,疲弱的银行可能有高至六个月时间来增资.

**关注G20会议**

欧元兑日圆EURJPY=EBS跌0.5%,报105.99日圆,从周三触及的一个月高位107.035日圆回落.

投资人等待本周末举行的20国集团(G20)会议,在德法两国承诺在本月底宣布解决债务危机的计划後,投资人期盼此次会议会有好消息.

"周末可能为欧元带来转机," Western Union Business Solutions高级分析师Brendan McGrath表示.

"市场人士指望有一些具体措施出台,这会缓和忧虑,并令资本再度自由流动."他称,"如果周末峰会有一些积极的,具建设性的结果,会给欧元带来提振."

美元兑日圆JPY=EBS跌0.5%,报76.84日圆,从周三触及的约77.489日圆一个月高位回落.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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