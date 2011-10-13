〔美国股市〕摩根大通业绩不佳拖累道琼工业指数,但Nasdaq市场上涨

* 公布令人失望的财报後,摩根大通和其他银行股下跌

* 中国贸易顺差缩窄,暗示经济增长放缓

* 道指收跌0.4%,标普500指数下滑0.3%,Nasdaq指数涨0.6%

路透纽约10月13日电---美国股市周四收盘涨跌不一,道指和标普500指数下滑,之前摩根大通公布的业绩和中国贸易数据疲弱,重燃投资者对经济增长放缓将影响企业盈利的担忧.

今天股市结束了之此前的三天连涨,三天内标准普尔500指数从10月4日低点已累计升12%.Nasdaq指数处于正值区域,受益于半导体类股的扶助.

一些分析师说,鉴于近期标准普尔500指数的涨势,其将要出现暂停之势.标准普尔500指数创下2009年3月以来七个交易日最高升幅,因市场越加乐观地认为,欧洲领导人将找到遏制欧元区债务危机的方式.

美国第二大银行摩根大通(JPM.N)收低4.8%,报31.60美元,对道琼工业指数造成最大拖累,此前该银行公布第三季净利下降.周二美国铝业(AA.N)公布的业绩也令人失望.

道琼工业指数.DJI下跌40.72点,或0.35%,报11,478.13点;标准普尔500指数.SPX下滑3.59点,或0.3%,报1,203.66点.Nasdaq指数.IXIC上涨15.51点,或0.6%,报2,620.24点.

盘後交易中,谷歌(GOOG.O)劲升5.4%,至589.07美元,因其公布的营收高于华尔街预估.

中国9月贸易顺差连续第二个月缩窄,因进出口增速均低于预期,显示中国国内和全球经济需求放缓.

美国经济数据方面,上周初请失业金人数几无变动,8月贸易逆差略微收窄,暗示美国经济温和改善.

根据路透调查,分析师严格控制对美国经济增长的预估,但仍预计在年底前经济将微幅增长.

摩根大通是美国第一家公布业绩的大型银行,该行称获利受损,因欧债危机使投资银行客户持观望态度.KBW银行股指数.BKX重挫2.9%,美国银行(BAC.N)大跌5.5%,报6.22美元.

Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX.O)劲升9.1%,报43.88美元,提振了Nasdaq指数.

半导体类股指数.SOX大涨2%.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约70亿股,低于今年迄今的日成交均值约80亿股.

纽约证交所涨跌股数之比约为2:3,Nasdaq市场下跌家数略多于上涨家数.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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