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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 05:29 BJT

〔加拿大股市〕收低近1%,因中国数据引发全球股市回落

路透多伦多10月13日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周四收低近1%,因中国需求下降和疲软的美国公司获利引发股市回落,此前连续两天强劲上涨.

金融股跌幅居前,因美国第二大银行摩根大通(JPM.N)公布的获利令市场失望,引发投资者抛出风险资产.[ID:nCN1150124]

加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)下跌1.92%报52.18加元,加拿大皇家银行(RY.TO)下滑2.07%报47.82加元,宏利金融(Manulife Financial)(MFC.TO)下挫3.04%至12.46加元.

"摩根大通获利不及市场预期引发加拿大股市回落...尽管加拿大的银行情况稍好,但是大多数银行股价仍下跌了逾1.5%."Graham Investment Strategy总裁Gavin Graham表示.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低118.07点,或0.98%,报11,911.89点.10大类股有九种收低,资讯科技类股小幅走高.(完)

--编译 李富强;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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