〔美国债市〕MBS较可比公债利差走阔,受公债上涨拖累

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR芝加哥10月13日电---抵押贷款支持债券(MBS)开盘承压,受累于昨日尾盘的获利了结和市场消化供应;公债上涨,因投资者避险情绪高于之前几个交易日.上午交易中段,MBS较可比公债利差走阔1/4-1/8个大点,低票息MBS利差走阔幅度最大,因投资者不肯进场.利差位于较高水平时,中长期投资大户开始买入,而美联储继续其平均每日13亿美元的买入.买盘令利差从较高水平回落,因抵押贷款银行卖盘有限,今日预估量为15亿美元.Tradeweb称,成交量为平均水平.
票息为3.5%的30年期MBS价格升逾1/4个大点,票息6%的30年期MBS上涨1个跳动点.票息3.5%-4%的15年期MBS上扬约2个跳动点.10年期公债大涨1/2个大点,收益率报2.171%,两年期和10年期公债利差收窄4.5个基点至189.2个基点,因投资者对获利持谨慎态度,以及担忧欧盟.
票息为3.5%和4%的MBS较可比公债利差走阔3-4个跳动点,票息4%的MBS走阔幅度最大.票息为4.5%-6%的MBS利差走阔2-3个跳动点.MBS较互换利差大多走阔2-3个跳动点.(完)
--编译 李富强;审校 利棣儿
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。