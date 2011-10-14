〔表格〕美国8月企业库存较前月增长0.5%,预估为增加0.4%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月14日电---美国商务部周五公布,美国8月企业库存较前月增加0.5%,预估为增长0.4%.7月修正後为增长0.5%,前值为增长0.4%.
8月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 8月 7月 (前值) 11年/10年8月
库存 0.5 0.5 0.4 10.5
销售 0.3 0.7 0.7 11.8
(以10亿美元计) 8月 7月 (前值) 10年8月
库存 1,535.9 1,527.7 1,526.2 1,390.4
销售 1,201.4 1,197.4 1,197.7 1,074.6
库存/销售比 1.28 1.28 1.27 1.29 (完)
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--编译 母红;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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