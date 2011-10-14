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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 22:02 BJT

〔表格〕美国8月企业库存较前月增长0.5%,预估为增加0.4%

路透10月14日电---美国商务部周五公布,美国8月企业库存较前月增加0.5%,预估为增长0.4%.7月修正後为增长0.5%,前值为增长0.4%.

8月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 8月 7月 (前值) 11年/10年8月

库存 0.5 0.5 0.4 10.5

销售 0.3 0.7 0.7 11.8

(以10亿美元计) 8月 7月 (前值) 10年8月

库存 1,535.9 1,527.7 1,526.2 1,390.4

销售 1,201.4 1,197.4 1,197.7 1,074.6

库存/销售比 1.28 1.28 1.27 1.29 (完)

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--编译 母红;审校 李军

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