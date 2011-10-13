版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 06:10 BJT

****日韩经济指标预测--10月14日-10月21日****

路透10月14日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------10月10日当周-------------------------------

10月14日(五)

暂无经济指标公布.

----------------------------------10月17日当周-------------------------------

10月17日(一)

-- 韩国贸易收支(亿美元) 9月修正值 -- 顺差14

出口(较上年同期) -- +19.6%

进口(较上年同期) -- +30.5%

0430 日本工业生产 8月修正值 -- +0.8%

产能利用率指数 -- +0.6%

10月18日(二)

无重要经济数据公布.

10月19日(三)

无重要经济数据公布.

10月20日(四)

无重要经济数据公布.

10月21日(五)

无重要经济数据公布.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐