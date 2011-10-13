《美股业绩焦点》谷歌第三季业绩优于预期,缓解广告市场衰弱疑虑

* 受益于广告增长和成本控制

* 移动业务得到加强

* 股价盘後上涨近7%

路透旧金山10月13日电---美国谷歌(GOOG.O)的业绩优于华尔街预期,受益于强劲的广告营收和有效的成本控制.其股价上涨近7%.

这家互联网搜索与广告巨擘受益于网络广告市场扩大和精简研发活动,第三季获利增长26%,营收增长37%.

经济前景黯淡,尤其是欧洲的前景,曾让人对广告产业感到担忧.但分析师认为,谷歌的营收与付费点击情况预示第四季情况良好.

谷歌股价在Nasdaq常规交易中收高1.91%,在盘後交易中涨至597.93美元.

"真正令人瞩目的是,其支出不如华尔街先前预期的那麽高.研发活动少于预期,"瑞银集团(UBS)的分析师Brian Pitz表示,"这是该公司营收连续第四季加快成长."