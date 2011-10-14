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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 08:18 BJT

〔新加坡数据〕第三季经季节调整GDP环比年率初值为增长1.3%,优于预期

路透新加坡10月14日电---新加坡贸工部周五公布,该国第三季经季节调整後国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长1.3%,路透调查预估中值为增加0.8%.

第三季GDP初值较上年同期增长5.9%,路透调查中值为增长5.7%.

变动百分比 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 Q4/2010 Q3/2010

环比年率 1.3 *-6.3 *27.4 3.9 -16.7

(经季节调整)

较上年 5.9 *1.0 9.3 12.0 10.5

注:*为修正值. (完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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