〔新加坡数据〕第三季经季节调整GDP环比年率初值为增长1.3%,优于预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡10月14日电---新加坡贸工部周五公布,该国第三季经季节调整後国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长1.3%,路透调查预估中值为增加0.8%.
第三季GDP初值较上年同期增长5.9%,路透调查中值为增长5.7%.
变动百分比 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 Q4/2010 Q3/2010
环比年率 1.3 *-6.3 *27.4 3.9 -16.7
(经季节调整)
较上年 5.9 *1.0 9.3 12.0 10.5
注:*为修正值. (完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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