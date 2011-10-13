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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 06:51 BJT

《日本重要政经日程》--10月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月13日(四)

2350 - 9月企业物价指数(CGPI).

2350 - 资本流动数据.

2350 - 9月日本货币供给.

10月14日(五)

-- - 内阁会议,之後日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久举行新闻发布会.

-- - 国际原子能总署(IAEA)国际专家团就核危机举行新闻发布会.

0200 - 9月发电量数据.

0330 - 有关欧洲危机的影响和全球经济的路透企业调查.

0400 - 日本厚生劳动大臣小宫山洋子在日本全国新闻俱乐部讲话.

0700 - 日本公债初级交易商会见财务省官员,随後举行新闻发布会.

企业面:

-- - 苹果(AAPL.O)的iPhone 4S在日本推出.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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