《日本重要政经日程》--10月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月13日(四)
2350 - 9月企业物价指数(CGPI).
2350 - 资本流动数据.
2350 - 9月日本货币供给.
10月14日(五)
-- - 内阁会议,之後日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久举行新闻发布会.
-- - 国际原子能总署(IAEA)国际专家团就核危机举行新闻发布会.
0200 - 9月发电量数据.
0330 - 有关欧洲危机的影响和全球经济的路透企业调查.
0400 - 日本厚生劳动大臣小宫山洋子在日本全国新闻俱乐部讲话.
0700 - 日本公债初级交易商会见财务省官员,随後举行新闻发布会.
企业面:
-- - 苹果(AAPL.O)的iPhone 4S在日本推出.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。