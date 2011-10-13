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宏观经济 | 2011年 10月 14日 星期五 06:29 BJT

《美国重要政经日程》--10月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 商务部公布9月零售销售数据.

1230 - 劳工部公布9月进口/出口物价.

1230 - 农业部公布一周出口销售报告.

1400 - 商务部公布8月企业库存.

1400 - 农业部公布牲畜及肉类贸易月度数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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