〔欧洲金融〕斯洛伐克终批准EFSF扩容方案,为化解欧债危机扫清道路

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透布拉迪斯拉发/布鲁塞尔10月13日电---斯洛伐克周四成为最後一个批准欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容的国家,为采取更大胆行动化解欧洲主权债务危机扫清道路.目前这场危机已威胁到全球金融稳定.
10天后召开的欧盟峰会将批准一项对抗危机的"全面性战略",其中料包括减轻希腊债务负担、增强欧洲银行业实力以及采取举措防止危机蔓延至欧元区较大经济体.
斯洛伐克议会在批准EFSF扩容方案前,应反对党的要求,投票决定提前举行大选.之前,在与EFSF扩权相关联的一次信任案投票中,执政联盟中一小党派选择弃权,导致四党联合组阁的中右翼政府下台.
欧债危机时间表,请点选:(link.reuters.com/rev89r)
数周来,斯洛伐克对EFSF方案讨价还价,芬兰也要求希腊提供贷款抵押品,令金融市场不安,突显出欧元区决策体系的脆弱性,因一项决策需要得到所有成员国的同意.
欧元集团主席贾克表示,希望希腊能获得所需金援,并预期欧洲央行、国际货币基金组织(IMF)和欧盟将的报告也将为这一决定提供支持.
"下周中这份报告就将出炉...报告的内容我并不完全知道,但我十分乐观地相信,会决定发放第六笔贷款,"他在布鲁塞尔与希腊总理帕帕康斯坦季努(George Papaconstantinou)和欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)会晤後表示.(完)
--编译 梁睿雪;审校 郑茵
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