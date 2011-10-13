〔货币市场〕美国商业票据市场萎缩,欧洲央行买债举措显现效果

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约/伦敦10月13日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布数据显示,美国商业票据市场经季节调整後的规模在最近一周收缩.
美国经季节调整的商业票据市场规模在10月12日止当周下降191亿美元,至9,663亿美元,此前一周为9,854亿美元.
未经季节调整的规模则从1.016万亿(兆美元)增长21亿美元,至1.018万亿.外国金融商业票据规模增加14亿美元至1,849亿美元,前周为1,834亿.
有迹象显示,欧洲央行(ECB)上周为帮助银行融资而采取的措施正在发挥效果,担保债券市场正在重新开放.不过要恢复该市场的信心还需要作出更多努力.
欧洲央行上周表示,将购买最多400亿欧元有担保债券.此前该央行已于2009-2010年期间买下600亿欧元担保债券.投资者对银行在主权债务方面的曝险感到担忧,令银行业者难以获得融资,无论是从货币市场还是较长期的债券市场.
虽然央行购买规模降低令一些人感到失望,但也促使一些银行在该计划于11月开始之前发行债券.
"欧洲金融行业初级债券市场正在重新开放,新发行的债券获得市场良好反响."法国兴业银行分析师在报告中称,"面向规模较小以及更趋外围的发债方的大门已经打开."
但前路还很长.例如根据汤森路透的数据,仅西班牙就约有1,300亿欧元银行债券将于明年到期.
德国总理梅克尔和法国总统萨科齐已承诺将在月底前拿出计划应对欧元区债务危机,称其将包含银行资本重整、加强欧元区整合以及采取措施应对希腊债务问题等内容.
欧洲制定全面危机应对计划的前景改善了市场人士的风险偏好,即便此前欧洲领导人作出的类似承诺最终都令人失望.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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