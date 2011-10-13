〔全球航运〕波罗的海船运指数上涨1.3%,连续第七日上涨

路透伦敦10月13日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上涨,上日已创出逾10个月高点,受畅旺的船运需求提振.

经纪商称,船舶供应增幅超过大宗商品需求速度,料在未来几个月抑制乾散货运价,而全球经济的不确定性则加重其阻力.

波罗的海乾散货运价指数上涨28点或1.32%,至2,155点,为连续第七日上涨.在这波升势之前,指数连续六个交易日下滑.

经纪商ICAP表示,"大西洋市场今日有一些交易活动,仍有许多10月船货尚未安排好船只."

近期船运市场涨势是受到澳洲和巴西对中国煤碳和铁矿出口增加所推动.日本的煤碳进口亦升高.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨1.78%.

对全球经济体质的担忧预示着未来几个月干散货运船主将遇到更多困难,他们将面临市场繁荣期订购的新船的竞争.(完)