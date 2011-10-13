〔全球航运〕波罗的海船运指数上涨1.3%,连续第七日上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦10月13日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上涨,上日已创出逾10个月高点,受畅旺的船运需求提振.
经纪商称,船舶供应增幅超过大宗商品需求速度,料在未来几个月抑制乾散货运价,而全球经济的不确定性则加重其阻力.
波罗的海乾散货运价指数上涨28点或1.32%,至2,155点,为连续第七日上涨.在这波升势之前,指数连续六个交易日下滑.
经纪商ICAP表示,"大西洋市场今日有一些交易活动,仍有许多10月船货尚未安排好船只."
近期船运市场涨势是受到澳洲和巴西对中国煤碳和铁矿出口增加所推动.日本的煤碳进口亦升高.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨1.78%.
对全球经济体质的担忧预示着未来几个月干散货运船主将遇到更多困难,他们将面临市场繁荣期订购的新船的竞争.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。