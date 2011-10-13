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公司新闻(中文) | 2011年 10月 14日 星期五 06:34 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--10月14日

汤森路透10月13日电---以下为标准普尔500企业中将于10月14日(周五)公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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BMO Q3 美泰儿(Mattel) (MAT.O) 0.86 17 0.77

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 戴素萍

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