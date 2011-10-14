〔欧洲金融〕欧盟银行业者或最多有六个月时间增资--消息人士

路透法兰克福/布鲁塞尔10月13日电---遏制欧债危机蔓延的计划可能赋予欧洲银行业者最多六个月时间增资,这样他们就有时间通过民间融资,以避免再次出现具有破坏力的信贷危机.

欧盟(EU)官员周四表示,在经过一场快速压力测试後,体质疲弱的银行或利用这段时间巩固其资产负债表.

欧元区领导者坚决支持银行业增资,认为这有助于遏制欧元区危机蔓延和支撑投资者信心.

一位不愿具名的欧盟官员谈到,"我们正考虑将期限设定在三到六个月之间."这位官员还说,他们鼓励银行业者从民间投资者那里筹资或出售资产,而不是向政府求援.但"尚未作出决定."

该计划意味着,德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)和其他欧洲顶级银行可能得筹资十亿计欧元的资金,才能达到9%的核心资本目标且抵抗住主权债大幅扣减的冲击.

欧盟一位消息人士告诉路透说,正在评估银行资本需求的欧洲银行业管理局可能会把银行所持主权债的价值减记至市值水平,并且要求银行保持核心一级资本充足率在9%.

熟悉德意志银行财务状况的两位消息人士周四透露,作为德国旗舰银行的德意志银行将需增资90亿欧元,才能达到上述水平.

德意志银行拒绝置评,但该行执行长Josef Ackermann在一次讲话中称,其将竭尽所能避免强制性增资.他还补充道,该行自身拥有足够多的资金来应对危机.

周四欧洲银行类股大幅下挫,终结了过去六个交易日的强势反弹行情.1610GMT时,欧洲Stoxx 600银行股指数.SX7P下跌3.7%,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)、法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)(BNPP.PA)和法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)(SOGN.PA)分别重挫12%、5.7%和6.7%.(完)