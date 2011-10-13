全球外汇市场10月14日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月13日(四)
2350 - 日本9月企业物价指数(CGPI)
2350 - 日本上周资本流动
2350 - 日本9月货币供给
10月14日(五)
-- - 内阁会议,会後日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久召开记者会
0700 - 日本公债初级交易商与财务省官员举行会议,会後召开记者会
0800 - 意大利8月对欧盟/全球贸易收支
0900 - 欧元区8月贸易收支
0900 - 欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)终值
0900 - 意大利9月消费者物价指数(CPI)
-- - 20国集团(G20)财长会议(至10月15日)
-- - 欧洲央行管理委员会委员利卡宁在芬兰议会下属经济小组举行的听证会上讲话
0945 - 国际货币基金组织(IMF)执行理事Arrigo Sadun在意大利发表演讲
1000 - 瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)就"国际依赖性及货币政策"在瑞典南部工商业协会讲话
1200 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak出席在Stockholmsmassan展览和会议中心举办的活动
1230 - 美国9月零售销售
1230 - 美国9月进口/出口物价
1355 - 路透/密西根大学美国10月消费者信心指数
1400 - 美国8月企业库存
1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)10月7日当周领先指标
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。