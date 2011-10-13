《中国报摘》--中国证券报10月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--三期央票加上三期正回购,中国人民银行本周从市场净回笼资金90亿元人民币,连续十二周净投放就此终结.
* 其他:
--住建部政策研究中心副主任王珏林指出,房地产调控政策目前还不具备放松条件,某些调控措施甚至持续时间会更长.
--发改委价格司环境与房地产价格管理处处长倪弘表示,要试行水价成本公开,通过水价调整实施阶梯式水价和超定额累计加价制度,积极稳妥推进水价改革.
--财政部企业司司长刘玉廷指出,国际金融危机发生後,国际会计准则理事会启动系列准则项目的重大修改,要求中国直接采用国际准则,这将对中国现有企业财务体系产生重大影响.中国企业会计准则建设必须坚持国际趋同而不能直接采用,更不能照搬照抄.
--水利部水资源司副司长程晓冰表示,《国务院关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》草案制定完成,并将于近期上报国务院.
--权威人士表示,《节能与新能源汽车产业发展规划(2011-2020)》今年推出难度较大,将在明年推出.新政策将改变以往主要支持纯电动车的做法,将加大对节能汽车的研发支持和补贴力度,混合动力车将受到更多支持.
--中国人寿(601628.SS)(2628.HK)与中国人寿集团最近一年通过二级市场累计减持首开股份(600376.SS)5.21%股份,未来12个月将继续减持.(完)
--整理 冉莹/林琦; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。