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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 07:56 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月14日

* 头版头条:

--三期央票加上三期正回购,中国人民银行本周从市场净回笼资金90亿元人民币,连续十二周净投放就此终结.

* 其他:

--住建部政策研究中心副主任王珏林指出,房地产调控政策目前还不具备放松条件,某些调控措施甚至持续时间会更长.

--发改委价格司环境与房地产价格管理处处长倪弘表示,要试行水价成本公开,通过水价调整实施阶梯式水价和超定额累计加价制度,积极稳妥推进水价改革.

--财政部企业司司长刘玉廷指出,国际金融危机发生後,国际会计准则理事会启动系列准则项目的重大修改,要求中国直接采用国际准则,这将对中国现有企业财务体系产生重大影响.中国企业会计准则建设必须坚持国际趋同而不能直接采用,更不能照搬照抄.

--水利部水资源司副司长程晓冰表示,《国务院关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》草案制定完成,并将于近期上报国务院.

--权威人士表示,《节能与新能源汽车产业发展规划(2011-2020)》今年推出难度较大,将在明年推出.新政策将改变以往主要支持纯电动车的做法,将加大对节能汽车的研发支持和补贴力度,混合动力车将受到更多支持.

--中国人寿(601628.SS)(2628.HK)与中国人寿集团最近一年通过二级市场累计减持首开股份(600376.SS)5.21%股份,未来12个月将继续减持.(完)

--整理 冉莹/林琦; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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