(重发)****欧洲经济指标预测--10月14日-10月21日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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路透10月14日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------10月10日当周-------------------------------
10月14日(五)
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差17.73
对全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差14.38
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 8月 逆差40 顺差43
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.8% +0.2%
(较上年同期) +3.0% +3.0%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.8% +0.3%
(较上年同期) +1.7% +1.5%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +3.1% +3.1%
HICP(较前月) +1.9% +1.9%
(较上年同期) +3.5% +3.5%
------------------------------------10月17日当周-------------------------------
10月17日(一)
暂无重要经济数据公布.
10月18日(二)
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +4.5%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.6%
(较上年同期) -- +5.2%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.6%
(较上年同期) -- +5.3%
0900 德国ZEW景气判断指数 10月 负44.5 负43.3
现况指数 41.0 43.6
10月19日(三)
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 8月 赤字65 赤字32
(经季节调整)(亿欧元) 赤字40 赤字129
0800 欧元区投资净流入(亿欧元) 8月 -- 流出160
0800 意大利工业订单(较前月) 8月 -- +1.8%
(较上年同期) -- +6.5%
0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 10月 -- 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
10月20日(四)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.3% -0.3%
(较上年同期) +5.4% +5.5%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 顺差5.81 顺差8.08
0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差24
0830 英国零售销售(较前月) 9月 -- -0.2%
(较上年同期) -- 持平
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 负78 负75.7
1400 欧元区消费者信心指数 10月 -- 负18.90
10月21日(五)
0645 法国企业景气指数 10月 98 99
0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 106.7 107.5
现况指数 116.8 117.9
预期指数 97.0 98.0
0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 9月 -- 短差118.3
公共部门净借款(亿英镑) -- 131.6 (完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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