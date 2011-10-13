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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 07:29 BJT

(重发)****欧洲经济指标预测--10月14日-10月21日****

(重发以调整格式)

路透10月14日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------10月10日当周-------------------------------

10月14日(五)

0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差17.73

对全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差14.38

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 8月 逆差40 顺差43

0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.8% +0.2%

(较上年同期) +3.0% +3.0%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.8% +0.3%

(较上年同期) +1.7% +1.5%

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +3.1% +3.1%

HICP(较前月) +1.9% +1.9%

(较上年同期) +3.5% +3.5%

------------------------------------10月17日当周-------------------------------

10月17日(一)

暂无重要经济数据公布.

10月18日(二)

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- +0.6%

(较上年同期) -- +4.5%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.6%

(较上年同期) -- +5.2%

扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.6%

(较上年同期) -- +5.3%

0900 德国ZEW景气判断指数 10月 负44.5 负43.3

现况指数 41.0 43.6

10月19日(三)

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 8月 赤字65 赤字32

(经季节调整)(亿欧元) 赤字40 赤字129

0800 欧元区投资净流入(亿欧元) 8月 -- 流出160

0800 意大利工业订单(较前月) 8月 -- +1.8%

(较上年同期) -- +6.5%

0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 10月 -- 0-9-0

(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)

10月20日(四)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.3% -0.3%

(较上年同期) +5.4% +5.5%

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 顺差5.81 顺差8.08

0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差24

0830 英国零售销售(较前月) 9月 -- -0.2%

(较上年同期) -- 持平

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 负78 负75.7

1400 欧元区消费者信心指数 10月 -- 负18.90

10月21日(五)

0645 法国企业景气指数 10月 98 99

0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 106.7 107.5

现况指数 116.8 117.9

预期指数 97.0 98.0

0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 9月 -- 短差118.3

公共部门净借款(亿英镑) -- 131.6 (完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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