iFixit拆解iPhone 4S 称硬件更强大

(本文由路透中文网编译)

路透10月13日电---电子产品服务公司iFixit拆解苹果(AAPL.O)第五代iPhone，称该手机采用高通(QCOM.O)、东芝(6502.T)以及其他多家较小半导体公司的芯片。

iPhone 4S周五在七个国家开始发售，其外观与iPhone 4相似，但启用了全新的硬件配置，处理器速度更快，摄像头性能提升，且有“Siri”语音激活个人助手功能。

iPhone 4S首日预售量就突破了100万部，这也是苹果前CEO乔布斯生前苹果发布的最後一款产品，预计将吸引大量粉丝。

以拆解Apple产品而闻名的iFixit称，TriQuintTQNT.O、Skyworks Solutions(SWKS.O)与Avago Technologies(AVGO.O)均为iPhone 4S提供了零部件。

iFixit称，iPhone 4S采用的高通芯片组较iPhone 4升级，闪存则由东芝提供。（完）