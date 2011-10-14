iFixit拆解iPhone 4S 称硬件更强大

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译)
路透10月13日电---电子产品服务公司iFixit拆解苹果(AAPL.O)第五代iPhone，称该手机采用高通(QCOM.O)、东芝(6502.T)以及其他多家较小半导体公司的芯片。
iPhone 4S周五在七个国家开始发售，其外观与iPhone 4相似，但启用了全新的硬件配置，处理器速度更快，摄像头性能提升，且有“Siri”语音激活个人助手功能。
iPhone 4S首日预售量就突破了100万部，这也是苹果前CEO乔布斯生前苹果发布的最後一款产品，预计将吸引大量粉丝。
以拆解Apple产品而闻名的iFixit称，TriQuintTQNT.O、Skyworks Solutions(SWKS.O)与Avago Technologies(AVGO.O)均为iPhone 4S提供了零部件。
iFixit称，iPhone 4S采用的高通芯片组较iPhone 4升级，闪存则由东芝提供。（完）
编译：张敏 发稿：朱淑珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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