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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 07:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月13日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 92.88 +14.40 +18.35 16533607

搜狐 (SOHU.O) 58.65 +1.56 +2.73 1532381

网易 (NTES.O) 44.21 +0.52 +1.19 581042

百度 (BIDU.O) 132.97 +2.14 +1.64 9237734

亚信科技 ASIA.O 9.75 -0.14 -1.42 1241656

侨兴环球电话 XING.O 0.82 +0.01 +0.77 241461

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.17 +0.01 +0.08 3910277

联电 (UMC.N) 2.04 -0.05 -2.39 219638

日月光 (ASX.N) 4.31 -0.26 -5.69 659671

矽品精密 (SPIL.O) 5.01 +0.11 +2.24 930474

和信超媒体 (GIGM.O) 1.02 +0.04 +3.55 176145

友达 (AUO.N) 4.24 -0.04 -0.93 217073

中华电信 (CHT.N) 32.69 +0.03 +0.09 82618

台湾国际航电 (GRMN.O) 33.68 +0.21 +0.63 1129860

香港

中华网 CHINA.O 0.00 +0.00 -100.00 0

中国移动 (CHL.N) 47.60 -0.30 -0.63 376929

中国联通 (CHU.N) 19.95 -0.30 -1.48 492598

中国电信 (CHA.N) 59.97 -1.84 -2.98 86065

中芯国际 (SMI.N) 2.61 +0.02 +0.77 30608

电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

--整理 张涛

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