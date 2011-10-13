《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月13日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 92.88 +14.40 +18.35 16533607
搜狐 (SOHU.O) 58.65 +1.56 +2.73 1532381
网易 (NTES.O) 44.21 +0.52 +1.19 581042
百度 (BIDU.O) 132.97 +2.14 +1.64 9237734
亚信科技 ASIA.O 9.75 -0.14 -1.42 1241656
侨兴环球电话 XING.O 0.82 +0.01 +0.77 241461
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.17 +0.01 +0.08 3910277
联电 (UMC.N) 2.04 -0.05 -2.39 219638
日月光 (ASX.N) 4.31 -0.26 -5.69 659671
矽品精密 (SPIL.O) 5.01 +0.11 +2.24 930474
和信超媒体 (GIGM.O) 1.02 +0.04 +3.55 176145
友达 (AUO.N) 4.24 -0.04 -0.93 217073
中华电信 (CHT.N) 32.69 +0.03 +0.09 82618
台湾国际航电 (GRMN.O) 33.68 +0.21 +0.63 1129860
香港
中华网 CHINA.O 0.00 +0.00 -100.00 0
中国移动 (CHL.N) 47.60 -0.30 -0.63 376929
中国联通 (CHU.N) 19.95 -0.30 -1.48 492598
中国电信 (CHA.N) 59.97 -1.84 -2.98 86065
中芯国际 (SMI.N) 2.61 +0.02 +0.77 30608
电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
--整理 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。