〔欧洲政经〕特里谢称欧洲央行在支撑金融市场方面已竭尽全力--FT

路透华盛顿10月13日电---即将卸任的欧洲央行(ECB)总裁特里谢称,欧洲央行在支撑金融市场方面已经竭尽全力,现在轮到各国政府努力化解债务危机.

此时此刻,其他决策者暗示担心欧元区或重陷衰退,并将在下月政策会议上讨论降息.

"欧洲央行在特殊情况下已履行了所有应尽职责,"特里谢周四在接受金融时报(FT)采访时表示."当然,最终後盾是各国政府.任何允许政府逃避自己责任的做法都会招致失败."

上周欧洲央行决定维持利率在1.5%不变,但部分央行委员呼吁降息,因有迹象表明欧元区经济正进一步恶化,且对希腊违约的忧虑令市场承压.

特里谢认为希腊是一个特例,欧元区所有其他成员国应有能力完全偿还债务.希腊成功说服部分投资者将其债务减值.

"(欧元区领导人)已经明确表示,希腊是特例.至于所有其他国家,目标则是偿还所有债务.我会说,在这方面避免任何含糊其辞是十分重要的,"金融时报援引特里谢的讲话称.

特里谢反对认为债务问题正在瓦解欧洲的观点,并称找到共同点最终会令所有国家更加团结.

"危机带来的教训之一正是,他们需要加强团结,"他说.(完)