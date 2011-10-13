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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 07:37 BJT

〔东京汇市〕西班牙评级遭降打压欧元微跌,关注中国CPI数据

* 西班牙及该国银行业评级遭降,令欧元跌约0.003美元

* 欧元仍有望录得九个月来最大单周涨幅

* 大宗商品货币表现出韧性,静候中国数据

路透悉尼10月14日电---欧元周五在亚洲早盘微跌,此前标准普尔调降西班牙评等.但欧元仍有望录得今年1月以来最大单周涨幅.

欧元兑美元EUR=最新报1.3741美元,跌约30个点子,此前西班牙评级遭调降至AA-,因经济增长存在忧虑且银行业面临风险.

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