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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 07:55 BJT

****澳新经济指标预测--10月14日-10月21日****

路透10月14日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------10月10日当周-----------------------------

10月14日(五)

无重要数据公布

-----------------------------------10月17日当周-----------------------------

10月17日(一)

无重要数据公布

10月18日(二)

无重要数据公布

10月19日(三)

无重要数据公布

10月20日(四)

无重要数据公布

10月21日(五)

0030 澳洲进口物价(较前季) 第三季 -- +0.8%

出口物价(较前季) -- +6.0% (完)

--编译 李春喜;审校 徐文焰

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