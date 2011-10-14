奥巴马称朝鲜或弃核,或进一步孤立

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月13日电---美国总统奥巴马周四表示，朝鲜对美国和韩国的安全构成威胁，称朝鲜必须接受国际社会提出的弃核要求，否则将进一步遭孤立。
奥巴马在与韩国总统李明博的联合新闻发布会上称：“朝鲜继续对我们两国的安全构成直接威胁。”
“朝鲜面临的选择很清楚：如果朝鲜继续无视国际义务，将面临更大压力、进一步被孤立。而如果朝鲜放弃追求核武器，向无核化方向迈进，朝鲜人民将更安全，并迎来更多机遇。”
李明博表示，韩国和美国在对朝政策和立场上完全一致，即朝鲜必须先采取切实步骤，表明其认真履行弃核承诺。
李明博说：“谈到我们两个政府间的合作，我们发出同样的声音，并且未来将继续如此。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。