〔新闻稿〕数据显示全球石油需求增长放缓--惠誉

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

10月13日电---尽管受对解决欧洲债务危机计划的憧憬增强地明显推动,原油市场本月复苏,但评级机构惠誉预计,未来数周全球需求潜力将进一步减少,因对全球经济前景的担忧加剧.自夏季中以来,能源需求增长便已显露放缓迹象,且在本周各种机构公布的数据中得到证实.

在全球能源市场状况月报中,国际能源署(IEA)将其2011年全球石油日需求量预估下调5万桶,并将2012年全球石油日需求量预估下调21万桶,至9,050万桶.鉴于经济合作暨发展组织(OECD)经济体可能陷入二次衰退,这些预估可能倾向于被进一步下修.

尽管交易员数月前已经消化了发达经济体能源需求疲弱的预期,惠誉认为今年秋季更为重大变化是,新兴市场能源需求增速放缓.中国能源需求尤其面临日益疲弱的风险,因相对于之前的预测,进口能源需求减少.今天中国政府公布的贸易数据显示,9月石油进口量较去年减少12%,出口需求增幅较8月也下滑.

惠誉认为,新兴市场原油需求大幅减少是国际油价在进入2012年之际面临的最大风险因素.未来数月,发达经济体对中国等新兴市场出口产品需求减少,可能进一步影响到该地区的能源进口需求.惠誉称,根据一个虚拟模型计算,若中国国内生产总值(GDP)增速跌至5%以下,油价可能下跌20%.更多信息请参阅惠誉2010年11月30日中国经济放缓对全球信贷质量影响的报告.

今年稍早,油价上涨的部分原因是国际市场缺少了利比亚供应的高质原油(约占全球产量的2%).沙特和其他石油输出国组织(OPEC)国家增加产量,以弥补减少的供应.不过,随着利比亚恢复供应原油,欧洲需求增长放缓,全球需求相对于供应有减少的可能,并有可能推低油价,缩窄布兰特原油和西德克萨斯中质油等指标原油之际的价差.(完)