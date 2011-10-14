〔新闻稿〕数据显示全球石油需求增长放缓--惠誉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)
10月13日电---尽管受对解决欧洲债务危机计划的憧憬增强地明显推动,原油市场本月复苏,但评级机构惠誉预计,未来数周全球需求潜力将进一步减少,因对全球经济前景的担忧加剧.自夏季中以来,能源需求增长便已显露放缓迹象,且在本周各种机构公布的数据中得到证实.
在全球能源市场状况月报中,国际能源署(IEA)将其2011年全球石油日需求量预估下调5万桶,并将2012年全球石油日需求量预估下调21万桶,至9,050万桶.鉴于经济合作暨发展组织(OECD)经济体可能陷入二次衰退,这些预估可能倾向于被进一步下修.
尽管交易员数月前已经消化了发达经济体能源需求疲弱的预期,惠誉认为今年秋季更为重大变化是,新兴市场能源需求增速放缓.中国能源需求尤其面临日益疲弱的风险,因相对于之前的预测,进口能源需求减少.今天中国政府公布的贸易数据显示,9月石油进口量较去年减少12%,出口需求增幅较8月也下滑.
惠誉认为,新兴市场原油需求大幅减少是国际油价在进入2012年之际面临的最大风险因素.未来数月,发达经济体对中国等新兴市场出口产品需求减少,可能进一步影响到该地区的能源进口需求.惠誉称,根据一个虚拟模型计算,若中国国内生产总值(GDP)增速跌至5%以下,油价可能下跌20%.更多信息请参阅惠誉2010年11月30日中国经济放缓对全球信贷质量影响的报告.
今年稍早,油价上涨的部分原因是国际市场缺少了利比亚供应的高质原油(约占全球产量的2%).沙特和其他石油输出国组织(OPEC)国家增加产量,以弥补减少的供应.不过,随着利比亚恢复供应原油,欧洲需求增长放缓,全球需求相对于供应有减少的可能,并有可能推低油价,缩窄布兰特原油和西德克萨斯中质油等指标原油之际的价差.(完)
--编译 许娜/李春喜;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。