汇率案使中国商界重新考虑对美投资

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月13日电---针对美国参议院通过的一项旨在迫使人民币升值的议案，中国最大商业组织--中国国际商会周四称，将重新审视美国的投资环境。

中国国际商会作出此番表态之前，中国多个政府部门亦对美国参议院通过的汇率法案发表了激烈抨击。中国国际商会拥有逾7万家会员企业。

中方已敦促奥巴马政府阻止该法案，称其为“贸易保护主义”举措。

“中国国际商会长期以来通过和美国各州政府合作推动美国中小企业对华出口，并鼓励会员企业对美投资……法案让我们不得不重新审视美国的投资环境。”

声明并称：“中国工商界在美业务和自美国采购的商品为美国成千上万的家庭提供了就业岗位。”

据美国荣鼎咨询（Rhodium Group），中国对美直接投资近年来急速上升，仅在今年第二季度就有13起绿地投资和5起并购。（完）