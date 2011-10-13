《中国报摘》--金融时报10月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国海关公布数据显示,9月中国出口同比增长17.1%,进口同比增长20.9%,贸易顺差为145.1亿美元,收窄12.4%.
* 其他:
--中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)温州分行将按照企业信用等级不同,对中小企业新发放贷款实行利率优惠政策,贷款利率上浮幅度最高不超过基准利率的30%.
--浙江省出台一揽子举措,支持中小企业健康发展,包括设立企业应急转贷专项资金;允许银行业金融机构扩大小企业贷款风险补偿资金使用范围;由省财政出资10亿元人民币建立中小企业再担保基金等.
--记者撰文称,中国二三线城市楼市限购还需中央直接"点名",不然政策就难以落实.(完)
--整理 康熙泽; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。