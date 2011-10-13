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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 07:47 BJT

《中国报摘》--金融时报10月14日

* 头版头条:

--中国海关公布数据显示,9月中国出口同比增长17.1%,进口同比增长20.9%,贸易顺差为145.1亿美元,收窄12.4%.

* 其他:

--中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)温州分行将按照企业信用等级不同,对中小企业新发放贷款实行利率优惠政策,贷款利率上浮幅度最高不超过基准利率的30%.

--浙江省出台一揽子举措,支持中小企业健康发展,包括设立企业应急转贷专项资金;允许银行业金融机构扩大小企业贷款风险补偿资金使用范围;由省财政出资10亿元人民币建立中小企业再担保基金等.

--记者撰文称,中国二三线城市楼市限购还需中央直接"点名",不然政策就难以落实.(完)

--整理 康熙泽; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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