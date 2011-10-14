〔全球金融〕惠誉调降瑞银评级,另将七家欧美银行置入负面观察名单(更新版)

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
(新增细节)
路透10月13日电---惠誉周四调降瑞银集团(UBS.N)评级,并将另外七家美国及欧洲的银行置入负面观察名单,指因经济和金融市场面临挑战,且受监管新规的影响.
惠誉将瑞银长期发行人违约评级从A+调降至A.
惠誉还在检讨巴克莱银行[BARCBB.UL]、法国巴黎银行(BNPP.PA)、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、法国兴业银行[SOGNNY.UL]、美国银行(BAC.N)、摩根士丹利(MS.N)和高盛(GS.N)的评级情况,以决定是否进一步下调.
惠誉称,若上述银行评级被进一步下调,多数可能是调降一个级距,部分或许是两个级距.
周四早些时候,惠誉还调降苏格兰皇家银行[AAHAUS.UL]和Lloyds Banking Group(LLOY.L)评级,均从AA-降两级至A.
惠誉金融机构评级部门董事总经理Joo-Yung Lee对路透称,这些评级行动中大多数是因欧债危机敞口和对纯投行业务模式的担忧所致.
Lee说道:"这些银行当中,部分对趸售融资和我们认为是不稳定的交易获利依赖性较高,美国的高盛和摩根士丹利尤其如此.他们与国际同业相比多元化程度较低."
惠誉没有完成此次检讨的具体截止时间.但Lee称,希望尽快完成以降低市场不确定性.(完)
--编译 程琳;审校 张明钧
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老