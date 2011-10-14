〔全球金融〕惠誉调降瑞银评级,另将七家欧美银行置入负面观察名单(更新版)

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路透10月13日电---惠誉周四调降瑞银集团(UBS.N)评级,并将另外七家美国及欧洲的银行置入负面观察名单,指因经济和金融市场面临挑战,且受监管新规的影响.

惠誉将瑞银长期发行人违约评级从A+调降至A.

惠誉还在检讨巴克莱银行[BARCBB.UL]、法国巴黎银行(BNPP.PA)、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、法国兴业银行[SOGNNY.UL]、美国银行(BAC.N)、摩根士丹利(MS.N)和高盛(GS.N)的评级情况,以决定是否进一步下调.

惠誉称,若上述银行评级被进一步下调,多数可能是调降一个级距,部分或许是两个级距.

周四早些时候,惠誉还调降苏格兰皇家银行[AAHAUS.UL]和Lloyds Banking Group(LLOY.L)评级,均从AA-降两级至A.

惠誉金融机构评级部门董事总经理Joo-Yung Lee对路透称,这些评级行动中大多数是因欧债危机敞口和对纯投行业务模式的担忧所致.

Lee说道:"这些银行当中,部分对趸售融资和我们认为是不稳定的交易获利依赖性较高,美国的高盛和摩根士丹利尤其如此.他们与国际同业相比多元化程度较低."

惠誉没有完成此次检讨的具体截止时间.但Lee称,希望尽快完成以降低市场不确定性.(完)