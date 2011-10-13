〔全球金融〕金砖国家多赞成IMF增资,以此支持金援希腊的行动--消息

路透巴黎10月13日电---20国集团(G20)消息人士周四对路透称,多数金砖国家赞成为国际货币基金组织(IMF)增资,以这种方式来为金援希腊做出贡献.

消息人士称,这一构想可避免改变IMF当前的投票结构.

其中一名消息人士表示:"我们以前说过,这次再说一遍,若新兴经济体和金砖国家被呼吁做出贡献,我们可以通过IMF来实现这一点.印度对此持开放态度,中国和巴西也对该想法表示同意."(完)