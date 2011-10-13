〔全球金融〕金砖国家多赞成IMF增资,以此支持金援希腊的行动--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎10月13日电---20国集团(G20)消息人士周四对路透称,多数金砖国家赞成为国际货币基金组织(IMF)增资,以这种方式来为金援希腊做出贡献.
消息人士称,这一构想可避免改变IMF当前的投票结构.
其中一名消息人士表示:"我们以前说过,这次再说一遍,若新兴经济体和金砖国家被呼吁做出贡献,我们可以通过IMF来实现这一点.印度对此持开放态度,中国和巴西也对该想法表示同意."(完)
--编译 程琳;审校 张荻
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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