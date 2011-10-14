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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 08:05 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透北京10月14日电---以下为中国国家统计局公布宏观经济指标,以及海关公布外贸进出口

快讯的日程:

公布日期 经济指标 数据日期

10月

10/14 工业生产者出厂价格指数(PPI) 9月

居民消费价格指数(CPI) 9月

10/18 前三季度国民经济运行情况新闻发布会

其中:

国内生产总值(GDP) 1-9月

固定资产投资 9月

社会消费品零售总额 9月

工业增加值 9月

10/18 统计局发布房地产价格统计信息 9月

10/27 规模以上工业企业利润 1-9月

11月

11/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 10月

居民消费价格指数(CPI) 10月

固定资产投资 10月

社会消费品零售总额 10月

工业增加值 10月

11/10 进出口贸易数据 10月

11/18 统计局发布房地产价格统计信息 10月

11/27 规模以上工业企业利润 1-10月

12月

12/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 11月

居民消费价格指数(CPI) 11月

固定资产投资 11月

社会消费品零售总额 11月

工业增加值 11月

12/10 进出口贸易数据 11月

12/18 统计局发布房地产价格统计信息 11月

12/27 规模以上工业企业利润 1-11月

注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.

详情请查看国家统计局网站

here

2.主要工业品出厂价格每月11日、26日公布;大中城市主要食品价格每月

4日、14日、24日公布,法定节假日顺延.

3.由中国人民银行公布的货币供应量,以及

商务部公布的外商直接投资数据一般于每月10日-15日出炉.

4.规模以上工业企业利润:从2011年起,全国规模以上工业企业起点标准由

原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2,000万元.且为全

国范围的全面调查,不再有24个地区数和全国数之区别.(完)

--整理 康熙泽

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