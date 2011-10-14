〔全球经济〕欧洲和G20必须速战速决,以免全球全面衰退--加拿大总理

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透巴黎10月13日电---加拿大总理哈珀周四警告称,欧洲和20国集团(G20)主要经济体必须快速果断行动,以免全球再现全面衰退.
巴黎G20财长和央行行长会议前夕,哈珀在文章中写道,每错失一次遏制和正视欧洲债务危机的机会,解决问题的成本就随之大幅升高.
"我们再无法承受错失更多的机会,"哈珀在给加拿大环球邮报的特稿中谈到.
"好消息是这场危机仍可以得到遏制和逆转.坏消息是除非立即采取果断措施,否则各国将再次被迫应对一场全面性的全球衰退,而这次可以动用的政策工具就不那样充足了."
加拿大财长费海提启程赴巴黎参会前在渥太华表示,他预计G20将就法国-德国危机计划、欧元区援救基金规模该有多大、及如何因应希腊情势等议题进行商讨.
他称他对欧洲在未来数周最终敲定行动计划充满信心,但还说应迅速行动.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。