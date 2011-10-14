〔中国房地产〕上海对房地产业依赖度降低,保障房比重明显提升--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月14日电---新华社周四报导,作为中国房地产调控中两个开征房产税城市之一的上海,今年以来对房地产业依赖度降低,保障房比重明显提升.
报导援引上海政府副秘书长、市发改委主任周波表示,上海房地产业增加值占第三产业的比重从"十五"(1996-2010年)末的14.6%回落至今年上半年的7.9%.与此同时,保障性住房建设加快推进,今年以来全市保障房新开工面积占全市新开工住宅面积比重超过70%.
"(保障房比重)达到历史最高水平."周波称.
截至今年9月底,上海已经解决保障房用地808公顷,占住房用地供应总量的79%,预计今年全年上海保障房供应量可达1,150万平方米.
统计数据并显示,今年1-9月,上海全市完成房地产开发投资1,484亿元人民币,同比增长7.1%,增幅较1月份回落19.8个百分点.同期新建商品住房销售面积为1,063万平方米,同比减少14.9%;二手存量住房买卖登记面积为861万平方米,同比减少约24%.
据国家统计局此前公布的数据,1-8月上海新建住房价格指数环比涨幅除了前两个月为0.9%外,其他各月均在0.3%以下,其中两个月为零增长;二手存量住房价格指数环比涨幅最高为0.6%,最低为0.1%.
为拽住高房价的韁绳,中国政府今年1月再出调控新招,包括调高二套房首付、全面铺开"限购"、扩大营业税徵收范围,同时上海、重庆率先启动房产税试点.(完)
--发稿 谢衡; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。