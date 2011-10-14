〔中国房地产〕上海对房地产业依赖度降低,保障房比重明显提升--新华

报导援引上海政府副秘书长、市发改委主任周波表示,上海房地产业增加值占第三产业的比重从"十五"(1996-2010年)末的14.6%回落至今年上半年的7.9%.与此同时,保障性住房建设加快推进,今年以来全市保障房新开工面积占全市新开工住宅面积比重超过70%.

据国家统计局此前公布的数据,1-8月上海新建住房价格指数环比涨幅除了前两个月为0.9%外,其他各月均在0.3%以下,其中两个月为零增长;二手存量住房价格指数环比涨幅最高为0.6%,最低为0.1%.