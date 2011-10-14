〔韩国股市〕开低,科技和银行类股下跌拖累大盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月14日电---韩国股市周五开盘走低0.4%，此前连续六个交易日录得涨幅,而上日美股则是收跌.
科技和银行类股领跌,LG电子(066570.KS)和新韩金融集团(055550.KS)分别下挫2.2%和1.6%.
0002GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11下滑0.24 %至1,818.69点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。