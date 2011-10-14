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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 08:14 BJT

〔韩国股市〕开低,科技和银行类股下跌拖累大盘

路透首尔10月14日电---韩国股市周五开盘走低0.4%，此前连续六个交易日录得涨幅,而上日美股则是收跌.

科技和银行类股领跌,LG电子(066570.KS)和新韩金融集团(055550.KS)分别下挫2.2%和1.6%.

0002GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11下滑0.24 %至1,818.69点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张若琪

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