〔中国房地产〕调控政策不具备放松条件,某些措施持续时间甚至更长--专家

路透上海10月14日电---针对房地产调控政策未来走向,中国证券报周五援引住房和城乡建设部政策研究中心副主任王珏林认为,调控政策目前还不具备放松条件,某些调控措施持续时间甚至会更长.

王珏林表示,目前调控进入关键期,并已取得一定效果.调控效果能否巩固,取决于调控延续性、稳定性.佛山限购令先放松又叫停,也是考虑到现在还不是放宽政策的时机.

中国广东省佛山市周二发布被视为放宽房地产限购政策的通知,指出本市户籍居民家庭在现行限购政策和住房套数基础上,可增购一套7,500元人民币/平方米以下住房等.但稍後佛山表示该通知暂缓执行.

他称,从北京等地房地产市场来看,房价基本上得到控制.如果国家今年不加大楼市调控力度,房价走势将难以想象.全国各地的限制性措施不能是短期的,否则房价可能会快速反弹.

对于保障房建设需要解决的困难,王珏林指出,主要表现在三方面.首先是资金问题,也是最关键的问题.解决办法包括资金渠道多样化,比如住房公积金馀额、银行信贷、地方财政等;或是合作方式多样化,例如将现有租赁房源收购後使用,采取配地形式或配建模式等.

此外,保障房还面临质量及分配问题.保障房和商品房质量标准一致,但是保障房规模大、利润低,可能会出现一些建筑质量问题;同时分配要公平、透明,各地要采用统一标准,形成长期监督检查机制,应重视舆论、社会公众监督.保障房整体运营机制,应包含退出机制.

国务院此前对保障性安居工程建设和管理的指导意见称,"十二五"(2011-2015年)末,中国保障性住房覆盖面要达到20%左右,土地出让收益用于保障性住房建设和棚户区改造的比例不低于10%.[ID:nCN1997657]

王珏林还认为,商品房市场是一个长期发展方向,保障房是对房地产市场一个重要补充.国家在土地供应上,保障房和商品房土地供给都会增加;同时,享受保障房人群本身就不具备进入市场的能力,所以对商品房市场影响较小.

中国国务院副总理李克强近日称,在房地产市场调控的关键时期,随着中国保障性安居工程建设顺利推进,要确保保障房任务完成、质量可靠及分配公平.[ID:nCN1149038](完)