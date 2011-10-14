《中国报摘》--其他报纸重要消息10月14日(I)

**上海证券报**

--广州南沙新区规划出台,该规划将南沙定位于共建粤港澳优质生活圈的示范区等.

--甘肃关中-天水经济区先进制造业基地发展规划公布,计划到2020年关中先进制造业增加值规模达到1.1万亿元人民币.

--业内权威人士称,内地首批跨境ETF产品的审批进程已大大推进,华夏和易方达的ETF产品方案或率先获批.华夏基金上报的跨境ETF标的是恒生指数.HSI,将与深交所合作;易方达产品标的是恒生国企指数.HSCE,将与上海证交所合作.

**人民日报**

--中国"十二五"(2011-2015年)中小企业成长规划显示,期内中国工商登记中小企业户数年均增长将达到8%,规模以上中小工业企业户数年均增长6%,中小工业企业实现增加值年均增长8%.

--财政部近日出台《外国政府贷款项目监督检查办法》,自2012年1月1日起施行.

**第一财经日报**

--淘宝商城新政引发的中小卖家攻击仍在持续,淘宝商城表示出决不妥协的强硬态度.

--迅雷申请取消赴美IPO计划,因欧债危机恶化和美国经济疲软致资本市场冷淡所致.

--央行近日已批准工银欧洲、巴克莱香港分行、澳门永亨银行、三井住友银行香港分行四家境外机构进入银行间债市.

**21世纪经济报 道**

--渤海产业基金已获批入股天津银行,这或许是近阶段PE机构直接投资城商行的唯一成功案例.

--铁道部人士称,继铁路债发行後,铁道部近期还将获得超过2,000亿元的融资支持,该笔融资将以银行贷款和财政拨款的方式下发.

--鞍钢集团总经理张晓刚表示,公司正计划在印度建设年产200-300万吨的钢厂.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/康熙泽; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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