〔中国铁路〕铁路重点项目将获得金融机构融资支持--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月14日电---中国证券报周五报导,针对铁路工程建设资金紧张的问题,铁道部与相关部门已达成一致,铁路重点项目将获得金融机构融资支持.
这是继铁路建设债券利息收入减半徵收企业所得税政策後,国家对铁路建设项目的又一项政策支持.
"国务院正协调各个部门,对铁路建设的合理施工进度给予支持."相关人士表示,目前金融机构已明确,将对铁路建设项目给予贷款支持,这将缓解铁路资金压力.
财经网近日报导称,除发行铁路建设债券外,铁道部近期将获得超过2,000亿元人民币的融资支持,该笔融资可能将以银行贷款和财政拨款的形式下发.
国内铁路建设资金大多依赖银行贷款,央行对银根的抽紧,对铁路建设影响较大.中国铁道网此前的抽样调查显示,今年铁路工程建设仅有三成正常施工,处于停工,半停工和进展缓慢的占到70%.另外,铁路建设一线职工的工资有半数未按时发放.
7.23甬温线动车追尾事故,引发投资者对铁道部运营能力的质疑及对债券信用风险担忧,各大银行亦纷纷将铁道部贷款利率由优惠利率上调至基准利率.
近日,铁道部在银行间债市招标发行200亿元人民币固息企业债,七年和20年品种各半,中标利率分别为5.59%和6%.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。