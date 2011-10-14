〔中国铁路〕铁路重点项目将获得金融机构融资支持--报载

路透上海10月14日电---中国证券报周五报导,针对铁路工程建设资金紧张的问题,铁道部与相关部门已达成一致,铁路重点项目将获得金融机构融资支持.

这是继铁路建设债券利息收入减半徵收企业所得税政策後,国家对铁路建设项目的又一项政策支持.

"国务院正协调各个部门,对铁路建设的合理施工进度给予支持."相关人士表示,目前金融机构已明确,将对铁路建设项目给予贷款支持,这将缓解铁路资金压力.

财经网近日报导称,除发行铁路建设债券外,铁道部近期将获得超过2,000亿元人民币的融资支持,该笔融资可能将以银行贷款和财政拨款的形式下发.

国内铁路建设资金大多依赖银行贷款,央行对银根的抽紧,对铁路建设影响较大.中国铁道网此前的抽样调查显示,今年铁路工程建设仅有三成正常施工,处于停工,半停工和进展缓慢的占到70%.另外,铁路建设一线职工的工资有半数未按时发放.

7.23甬温线动车追尾事故,引发投资者对铁道部运营能力的质疑及对债券信用风险担忧,各大银行亦纷纷将铁道部贷款利率由优惠利率上调至基准利率.

近日,铁道部在银行间债市招标发行200亿元人民币固息企业债,七年和20年品种各半,中标利率分别为5.59%和6%.(完)