〔全球金融〕IMF拟向流动性紧张但基本面稳健国家提供短期信贷--消息

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透巴黎10月13日电---20国集团(G20)一名消息人士周四称,国际货币基金组织(IMF)将在未来几天内向执行董事会提交一份计划,内容是向基本面稳健但遭遇流动性危机的国家提供短期信贷额度.
该消息人士是赴巴黎参会的G20代表团中的一名高层人士,其表示,G20已对IMF这项提议达成共识.
该计划可以扶助欧元区遭受当前信心危机冲击的国家.
该消息人士告诉路透:"IMF将在几周内提出一份计划,向基本面稳健但受流动性危机冲击的国家提供为期三个月到六个月的流动性窗口."
他表示,若IMF董事会批准该计划,这些短期信贷额度将拨给提出申请的国家,并将为该组织在2008年金融危机後设立的较长期融资工具增添防范性手段.
IMF总裁拉加德曾于上月表示,该组织需要评估其贷款工具,以提高向基本面良好的"危机受害者"提供流动性的能力.
IMF发言人拒绝置评.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。