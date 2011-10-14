〔全球金融〕IMF拟向流动性紧张但基本面稳健国家提供短期信贷--消息

路透巴黎10月13日电---20国集团(G20)一名消息人士周四称,国际货币基金组织(IMF)将在未来几天内向执行董事会提交一份计划,内容是向基本面稳健但遭遇流动性危机的国家提供短期信贷额度.

该消息人士是赴巴黎参会的G20代表团中的一名高层人士,其表示,G20已对IMF这项提议达成共识.

该计划可以扶助欧元区遭受当前信心危机冲击的国家.

该消息人士告诉路透:"IMF将在几周内提出一份计划,向基本面稳健但受流动性危机冲击的国家提供为期三个月到六个月的流动性窗口."

他表示,若IMF董事会批准该计划,这些短期信贷额度将拨给提出申请的国家,并将为该组织在2008年金融危机後设立的较长期融资工具增添防范性手段.

IMF总裁拉加德曾于上月表示,该组织需要评估其贷款工具,以提高向基本面良好的"危机受害者"提供流动性的能力.

IMF发言人拒绝置评.(完)