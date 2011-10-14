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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 09:08 BJT

〔中国股市〕周四融资买入较前日减约14%,中信证券继续交易活跃

路透北京10月14日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额为

161,090万元人民币,较上交易日减少14.5%.标的证券中信证券(600030.SS)融资买入额

达6,026万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,054,390 100,416 18,960

深圳证券交易所 1,292,842 60,674 15,461(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽

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