〔全球金融〕日本财相安住淳将敦促欧洲使用大规模计画支持银行业

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月14日电---日本财务大臣安住淳周五称,将在巴黎举行的20国集团(G20)峰会上敦促欧洲同僚使用大规模的计画,包括欧洲金融稳定工具(EFSF),来支持欧洲地区银行业.
安住淳在内阁会议结束後的新闻发布会上称,还将与美国协商如何帮助欧洲解决债务危机.
安住淳认为目前没有必要向IMF提供进一步支持.(完)
--编译 程琳;审校 戴素萍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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