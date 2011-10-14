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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 08:52 BJT

〔全球金融〕日本财相安住淳将敦促欧洲使用大规模计画支持银行业

路透东京10月14日电---日本财务大臣安住淳周五称,将在巴黎举行的20国集团(G20)峰会上敦促欧洲同僚使用大规模的计画,包括欧洲金融稳定工具(EFSF),来支持欧洲地区银行业.

安住淳在内阁会议结束後的新闻发布会上称,还将与美国协商如何帮助欧洲解决债务危机.

安住淳认为目前没有必要向IMF提供进一步支持.(完)

--编译 程琳;审校 戴素萍

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