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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 08:31 BJT

〔全球金市〕金价持平,西班牙评级遭调降或令市场承压

路透新加坡10月14日电---金价周五在亚洲市场清谈交投中持平,或将录得一个多月来最大周涨幅,但西班牙信用评级遭调降及其对欧元的影响可能打压市场人气.

0006GMT时,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,666.74美元,本周有望上扬1.9%,为9月初以来最大周度涨幅.

美国期金GCcv1基本持平于1,669.00美元.

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