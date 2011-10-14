〔中国新股〕证监会发审委将于下周一审核八菱科技首发会後事项

路透北京10月14日电---中国证监会公告称,证监会发审委将于10月17日(下周一)审核南宁八菱科技股份有限公司首发会後事项,这或意味着中国证券市场有史第一单因询价失败而中止发行的A股有望重启.

中国汽车配件服务商--八菱科技原计划于6月10日在深交所发行1,890万股A股,主承销商为民生证券,但公司因询价机构不足而中止新股发行.一般来说,主承销商在新股网上申购日前的某一时间段向机构询价,并由此确定发行价格.

八菱科技此前公告称,截止6月7日下午15:00,提供有效申报的询价对象共19家,不足法律规定的至少20家.根据相关规定,发行人和保荐机构协商决定中止发行,後续事宜将另行公告.[ID:nCN1086498]

证监会今年4月向八菱科技核发过会文件,批复自核准发行之日起六个月内有效,即八菱科技在今年10月份核准文件到期之前,还可以选择恰当时机再次发行.

八菱科技主要生产散热器,客户包括上汽通用五菱、东风柳汽、重庆长安、一汽解放等.(完)