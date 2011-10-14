〔路透调查〕加拿大经济前景趋黯淡,不过仍可避免二次衰退

* 第三季GDP增长预估由7月调查时的2.9%下调至2%

* 2011年核心CPI增幅预估从1.8%下调至1.6%

路透多伦多10月13日电---加拿大经济成长的前景已趋黯淡,因欧元区债务危机反复发作以及国内消费者支出疲弱的情况令人担忧.不过根据最新路透调查预估,该国将可安然躲过新一波衰退.

过去一周对25位经济分析师的调查结果显示,加拿大第三季国内生产总值(GDP)环比年率预计为增长2%,较7月调查是的2.9%预估值大幅降低.

虽然加拿大经济在抵御上一轮衰退时表现远优于其他工业化国家,但这种情况也许无法持续.

"这一次,加拿大的情况并没有比美国明显强多少,至少从经济成长角度来说是这样,因为我们的确认为该国2012年消费支出的下滑将更为严重,"加拿大龙顺银行首席经济分析师Carlos Leitao说.

预计今年加拿大GDP平均增长2.2%,低于7月时的预估水准2.8%;2012年GDP增幅预估也从2.6%下降至2.4%.

相比之下,路透调查中对美国今明两年的经济成长预估分别为1.7%和2.0%.

加拿大失业率目前为7.1%,远低于美国的9.1%.预计2011年平均失业率为7.5%,与前次路透调查的预估值持平.

2012年失业率预估为7.3%,略高于7月调查时预估的7.2%.

扣除食品和能源价格的核心通胀率今年料平均为1.6%,低于7月调查时的1.8%,令加拿大央行恢复紧缩性货币政策的压力有所减轻.

路透调查预计今年整体通胀率料平均为2.8%,略低于7月调查时预估的2.9%;2012年为2.1%.(完)