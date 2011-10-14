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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 09:24 BJT

〔美国农业〕NOPA报告料显示美国9月大豆压榨量为1.1805亿蒲式耳

路透芝加哥10月13日电---分析师周四预计,美国全国油籽加工商协会(NOPA)周五发布的月度压榨数据料显示,美国9月大豆压榨量为1.1805亿蒲式耳.

交易商预估区间为1.149亿-1.213亿蒲式耳.根据NOPA报告,美国8月大豆压榨量为1.18767亿蒲式耳,2010年9月大豆压榨量为1.24917亿蒲式耳.

分析师预计,美国9月豆油库存较上月下降,平均预估为21.81亿磅.预估区间为21.5亿-22亿磅.

根据NOPA的报告,美国8月豆油库存为23.13亿磅.(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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