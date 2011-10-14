〔美国农业〕NOPA报告料显示美国9月大豆压榨量为1.1805亿蒲式耳

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月13日电---分析师周四预计,美国全国油籽加工商协会(NOPA)周五发布的月度压榨数据料显示,美国9月大豆压榨量为1.1805亿蒲式耳.
交易商预估区间为1.149亿-1.213亿蒲式耳.根据NOPA报告,美国8月大豆压榨量为1.18767亿蒲式耳,2010年9月大豆压榨量为1.24917亿蒲式耳.
分析师预计,美国9月豆油库存较上月下降,平均预估为21.81亿磅.预估区间为21.5亿-22亿磅.
根据NOPA的报告,美国8月豆油库存为23.13亿磅.(完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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