〔中国汽车〕节能与新能源汽车规划年内难出台,混合动力车将获更多支持

路透北京10月14日电---中国证券报周五引述权威人士表示,《节能与新能源汽车产业发展规划(2011-2020)》年内推出难度颇大,但预计明年有望成行.

报导还称,新政策将改变以往主要支持纯电动车的做法,混合动力车将受到更多支持,并将加大对节能汽车的研发支持和补贴力度,补贴多少将按节油率大小来定.

"规划虽然已经上报国务院,但业内外人士对规划的看法并不一致,各方的利益难以平衡,未来规划的部分内容预计还会逐步调整."报导引述该权威人士并称,今年只剩不到三个月时间,在经济发展面临众多问题的情况下,这一规划并非当前工作重点.

此前,作为规划重要起草者之一,工信部装备工业司司长张相木还曾乐观表示,规划年底出台的可能性很大.其实,规划出台时间已多次难产.去年传闻今年上半年出台,但希望很快落空;6月又有传闻下半年出台.

但是,新能源汽车事业并未因此暂停.报导引述国家信息中心产业研究部李伟利表示,燃油车限值、节能补贴新政等多种细分政策的出台,都是在推进节能与新能源汽车产业发展,未来还将会有更多细分新政推出.

国家863电动车重大专项动力电池测试中心主任王子东也表示,尽管规划迟迟未获批准,但国家的新能源汽车战略一直在推进中,新能源汽车产业的发展最终也要依赖核心技术的重大突破及成本的切实降低.

全国汽车标准委电动车辆分委会副主任陈全世教授针对新能源汽车发展路径也表示,国家的政策导向将是节能汽车与新能源汽车并重,将节能减排放在首位,新能源汽车是终极目标.鉴于中国在混合动力乘用车上的技术弱势,混合动力公交车是今後推广应用的重点.(完)