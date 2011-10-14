《中国股市盘前看点》--10月14日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国国家统计局公布9月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI).

--欧元区8月贸易收支、9月消费者物价调和指数(HICP)终值.

--美国9月零售销售及进口/出口物价、8月企业库存.

--路透/密西根大学美国10月消费者信心指数.

--美国经济周期研究所(ECRI)10月7日当周领先指标.

**宏观经济及政策面**

--中国海关公布数据显示,9月中国出口同比增长17.1%,进口同比增长20.9%,贸易顺差为145.1亿美元,收窄12.4%.

**重点行业和公司**

--住建部政策研究中心副主任王珏林指出,房地产调控政策目前还不具备放松条件,某些调控措施甚至持续时间会更长.

--权威人士表示,《节能与新能源汽车产业发展规划(2011-2020)》今年推出难度较大,将在明年推出.新政策将改变以往主要支持纯电动车的做法,将加大对节能汽车的研发支持和补贴力度,混合动力车将受到更多支持.

--发改委称,"十二五"(2011-2015年)将建设1,000个左右天然气分布式能源项目,以提高能源利用效率.[nCN1149904]

--汽车工业协会称,9月共销售乘用车131.95万辆,环比增长20.48%.汽车销量达164.61万辆,同比增长5.52%,环比增速达19.19%.[nCN1150012]

--证监会发审委将于10月17日(下周一)审核南宁八菱科技股份有限公司首发会後事项,这或意味着中国证券市场有史第一单因询价失败而中止发行的A股有望重启.[nCN1151162]

**海外动向**

--美国股市周四收盘涨跌不一,道指和标普500指数下滑,之前摩根大通公布的业绩和中国贸易数据疲弱,重燃投资者对经济增长放缓将影响企业盈利的担忧.道琼工业指数下跌40.72点,或0.35%,报11,478.13点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线料会围绕2,400点震荡.(完)