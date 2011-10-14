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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 08:56 BJT

〔表格〕10月8日止当周日本投资者卖超创纪录的2.2万亿日圆外国债券

路透东京10月14日电---日本财务省周五公布的资本流动数据显示,10月8日止当周日本投资者卖超2.2万亿(兆)日圆(286亿美元)的外国债券,创纪录高位.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

10月2日-10月8日 -59.0 +231.3 -5.6

9月25日-10月1日 -169.3 +258.8 +431.3

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

10月2日-10月8日 +85.6 -2,221.5 +24.5

9月25日-10月1日 +132.9 +972.8 -40.1

(完)

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--编译 王兴亚;审校 戴素萍

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