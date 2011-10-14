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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 09:02 BJT

《外汇动态》MAS政策声明公布後,美元兑日圆外亚洲货币全面下跌

0031GMT---新加坡金管局宣布降低坡元名义有效汇率政策区间斜度後,美元/坡元SGD=D3下滑,最初下降约90个跳动点来到盘中低点1.2688美元.金管局还表示,坡元汇率波动政策区间维持不变.

这一决定大致符合市场预期,但一些分析师原本认为金管局将采取进一步宽松举措,例如降低汇率政策区间中点,或者令坡元停止升值.

美元/坡元最新报1.2740坡元,日内下跌0.3%.

美元兑其他亚洲货币和10国集团(G10)货币亦下滑.美元/韩元KRW=KFTC及美元/马币(林吉特)MYR=MY受创.

欧元/美元EUR=以及澳元/美元AUD=D4则在金管局政策声明甫公布时略微削减跌幅.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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