《独家新闻》TPG Capital将成立40-50亿美元亚洲投资基金--消息

路透香港10月13日电---两位消息人士称,全球私募基金公司TPG Capital[TPG.UL]准备在10月中旬成立一个40-50亿美元的基金,该基金将主要投资于亚洲地区.这将是自全球景气滑坡以来,针对该地区规模最大的投资基金.

美国TPG公司成立于1992年,目前通过一个198亿美元的全球基金和一个42.5亿美元的地区性基金--TPG Capital Partners V在亚洲进行投资,这两个基金都是在2008年募集的投资资本.

该消息表明,投资者向TPG表示有向亚洲投资的愿望,TPG同样也认为可以把基金放在该地区,然後通过五年的时间让资金开始运作.

这也暗示,投资者愿意对亚洲进行期限更长的投资,此时正值金融市场因欧债危机和美国经衰退担忧陷入动盪.

汤森路透的数据显示,目前私募基金针对亚洲地区尚未利用的资金规模已经达到700亿美元左右.

由于未被授权向媒体公开此事,该消息人士拒绝署名.TPG的外部公关顾问目前不能置评.

数据提供商Preqin表示,TPG目前的亚洲基金是私募基金公司为该地区募集的规模最大的基金之一,其他还包括CVC[CVC.UL] Capital Partners Asia在2008年募集的41.2亿美元基金,和Kohlberg Kravis Roberts'(KKR.N)在2007年募集的40亿美元基金.(完)