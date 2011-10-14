《中国报摘》--其他报纸重要消息10月14日(II)

**国际商报**

--商务部对外投资和经济合作司副司长刘迎军表示,对外直接投资使用人民币结算时当前和今後业务发展的一个重点,企业有这种需求.

**京华时报**

--从北京建设银行个贷中心了解到,建行已将首套房贷最低利率由原来的基准利率上浮到基准利率的1.05倍.就此向建行北京分行证实,得到的答复是,该行根据各贷款客户的不同情况,实施差别化贷款利率政策.至此,北京地区出现了第一家上浮首套房贷利率的银行.

**证券时报**

--ChinaVenture投中集团统计显示,第三季度共有40家VC(风险投资)/PE(私募股权投资)背景中国企业在全球资本市场实现上市,总计融资达383.8亿元人民币,环比分别减少20%和18.3%.

--清科集团统计显示,9月中外VC/PE机构新募集基金数共40只,新增可投资资本量为33.15亿美元,与8月相比有较大回升.同时,房地产私募基金市场持续升温,9月募集总金额为3.89亿美元.

**新闻晨报**

--美林全球财富管理报告显示,去年中国富裕人士估计达到53.5万人,同比增加12%,这些人士的资产有42%投向股票市场.

--上海市工商业联合会发布中国企业家认知调查显示,超四成受访企业使用过民间借贷,五成企业还做过民间借贷债主.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/宿泱韫/邵晓忆; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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