《中国报摘》--其他报纸重要消息10月14日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**国际商报**
--商务部对外投资和经济合作司副司长刘迎军表示,对外直接投资使用人民币结算时当前和今後业务发展的一个重点,企业有这种需求.
**京华时报**
--从北京建设银行个贷中心了解到,建行已将首套房贷最低利率由原来的基准利率上浮到基准利率的1.05倍.就此向建行北京分行证实,得到的答复是,该行根据各贷款客户的不同情况,实施差别化贷款利率政策.至此,北京地区出现了第一家上浮首套房贷利率的银行.
**证券时报**
--ChinaVenture投中集团统计显示,第三季度共有40家VC(风险投资)/PE(私募股权投资)背景中国企业在全球资本市场实现上市,总计融资达383.8亿元人民币,环比分别减少20%和18.3%.
--清科集团统计显示,9月中外VC/PE机构新募集基金数共40只,新增可投资资本量为33.15亿美元,与8月相比有较大回升.同时,房地产私募基金市场持续升温,9月募集总金额为3.89亿美元.
**新闻晨报**
--美林全球财富管理报告显示,去年中国富裕人士估计达到53.5万人,同比增加12%,这些人士的资产有42%投向股票市场.
--上海市工商业联合会发布中国企业家认知调查显示,超四成受访企业使用过民间借贷,五成企业还做过民间借贷债主.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/宿泱韫/邵晓忆; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。